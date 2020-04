PROMO Hypermart Dua Mingguan, Aneka Diskon Produk dan Harga Spesial | Berlaku 16-29 April 2020

Penulis: Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu diantara tempat alternatif belanja beragam kebutuhan sehari-hari kamu adalah Hypermart.

Hypermart kembali menawarkan aneka promo menarik.

Dapatkan berbagai promosi dan penawaran spesial selama promosi berlangsung.

Nikmati promo-promo menarik yang menguntungkan dari katalog Hypermart khusus wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi.

Kali ini Hypermart menawarkan Hyper Promo Dua Mingguan yang berlaku untuk periode 16-29 April 2020.

Sejumlah barang kebutuhan pokok dibanderol dengan harga spesial diantaranya daging rendang spesial mulai dari Rp 10.590 per 100 gram namun untuk di wilayah Sumatera Rp 10.990 per 100 gram, Kalimantan Rp 11.190 per 100 gram, Sulawesi Rp 11.290 per 100 gram, dan Tanjung Pinang Rp 10.990 per 100 gram.

Kemudian Blewah dengan harga Rp 1.990 per 100 gram namun berbeda di wilayah Kalimantan dan Sulawesi Rp 2.090 per 100 gram.

Kemudian Kurma Palm Fruit dengan berat 500 gram per pack seharga Rp 69.900, namun untuk di wilayah Kalimantan dan Sulawesi Rp 72.900 per pack.

Kemudian ada Wortel Bratsagi Rp 1.950 per 100 gram, namun untuk wilayah Sumatera dan Tanjung Pinang seharga Rp 1.990 per 100 gram, sementara di wilayah Kalimantan dan Sulawesi dibanderol harga Rp 2.290 per 100 gram.