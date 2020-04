PASKAH 2020 - Kumpulan Quotes Paskah dan Poster Terpopuler! 16 Ucapan Happy Easter Bahasa Inggris

Penulis: Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Raya Paskah 2020 jatuh pada Minggu 12 April.

Selamat Paskah bagi Anda yang merayakannya.

Perayaan Paskah tahun ini sangat berbeda, dimana 2020 ini terpaksa ibadah online akibat wabah covid-19.

Agar Anda tetap merasakan indahnya Paskah, berikut ini 16 kumpulan ucapan dan poster selamat Paskah khusus bahasa Inggris.

1. Joining you in gratitude for Christ’s sacrifice and the joyful renewal it brings to all God’s children this Easter season.

2. May this Easter Sunday inspire you to new hope, happiness, prosperity, and abundance, all received through God’s divine grace.

3. An Easter Poem For You: Spring has sprung, the grass has riz, I wish I were in the chocolate biz! Happy Easter.