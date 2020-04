HAPPY EASTER - Kumpulan Salam dan Pesan Paskah Terbaik 2020! 29 Bahasa Indonesia, 5 Bahasa Inggris

Penulis: Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Minggu 12 April 2020 umat Kristiani di dunia merayakan Hari Paskah.

* Hari Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus, yang oleh Paulus disebut sebagai "anak domba Paskah".

Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati.

Paskah merayakan hari kebangkitan tersebut dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tercatat di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru.

Perayaan ini juga dinamakan Minggu Paskah, Hari Kebangkitan, atau Minggu Kebangkitan. *

Bagi Anda yang memerlukan, kirimlah ucapan selamat Paskah 2020 kepada keluarga dan sahabat, serta teman-teman.

Bahasa Inggris

1. “The save life is so blessing with us. Happy easter day"

2. “Water is so precious for people who live in desert. Time is so precious for Japanese. You are so precious because you can’t bought by anything. Happy easter day."