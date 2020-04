POSTINGAN Terbaru BCL Istri Ashraf Sinclair Curi Perhatian, Foto Penuh Makna. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Istri Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari alias BCL kembali membuat postingan di Instagram.

Sejak kepergian suaminya, BCL memang jarang update di media sosial.

Kini, terlihat ada postingan foto di Insta Story akun penyanyi papan atas tanah air ini.

BCL mengunggah foto pemandangan langit yang ada pelanginya.

"Somewhere over the rainbow," tulis BCL.

Postingan baru BCL (Instagram/bclsinclair)

Postingan ini dibuat beberapa hari setelah 40 hari kepergian Ashraf Sinclair.

Seperti diketahui, pada 28 Maret 2020 merupakan 40 hari kematian Ashraf Sinclair.

Ibunda Ashraf pun membagikan postingan fotonya saat tahlilan dengan keluarga BCL secara pribadi.

• SEJUMLAH Negara Larang Gunakan Produk Ini, Astaga Nagita Slavina Malah Bahayakan Diri Memakainya

Foto itu, juga menunjukkan bahwa saudara Ashraf yang lain mengaji secara terpisah dan jarak jauh dengan keluarga BCL.

"Alhamdulillah #smallfamilytahlil # AlmAshraf40days #khatamquran #aftertahlil #lovingfamily #thankyou #readyasinforAlm

Kami benar-benar berterima kasih atas doa Anda dan membaca yasin bersama kami untuk Alm Ashraf.

Cinta Anda, dukungan hangat, dan kontribusi Al-Fatihah sangat penting bagi Bunga, Noah,