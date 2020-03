DPC PDI Perjuangan Pontianak Bagikan 1500 Masker dan 2000 Vitamin C Kepada Warga

DPC PDIP Pontianak saat membagikan masker dan vitamin C kepada warga di Kota Pontianak, Selasa (24/3/2020).

PONTIANAK - DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak membagikan 1500 masker dan 2000 vitamin C kepada warga.

Pembagian dilakukan langsung ke rumah-rumah.

"Hari ini kami (PDI Perjuangan Pontianak) mulai membagikan masker dan vitamin C ke rumah-rumah warga. Ditahap pertama ini, ada 1500 an masker dan 2000 vitamin C kami bagikan," ujarnya dalam rilis yang diterima tribun, Selasa (24/3/2020)

Pembagian masker dan vitamin C ini rencana bertahap dan disebar di enam kecamatan Kota Pontianak.

Masker dan vitamin C ini dibagikan langsung oleh kader PDI Perjuangan Kota Pontianak.

• PDIP Kalbar Instruksikan Stop Kegiatan Pengumpulan Massa Selama Pandemi Covid - 19

Apa yang dilakukan ini dalam rangka membantu pemerintah dalam penanganan wabah virus covid-19 supaya tidak meluas di Kota Pontianak.

Satarudin melihat, saat ini perkembangan virus tersebut sudah semakin merajalela. Di Italia, sehari bisa ratusan orang meninggal akibat virus ini. Pada kesempatan itu, iapun meminta agar masyarakat dapat mendengar apa yang menjadi anjuran pemerintah.

"Salah satunya dengan berdiam diri di rumah. Ini untuk mematikan perkembangan virus tersebut," ujarnya

Selain pembagian masker dan vitamin C. Dalam waktu dekat pihaknya akan membagikan hand sanitizer. Cara pembagiannya sama, dimana kader PDI Perjuangan langsung turun ke rumah warga.

"Saat ini kami masih menunggu pesanan hand sanitizernya. Bila sudah datang, akan segera kami bagikan," pungkasnya. (*)



Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak