PKK Sambas Kampanyekan Read Me A Book, Tingkatkan Minat Baca

Ketua TP PKK Kabupaten Sambas saat membacakan kisah Nabi Ismail AS, di hadapan anak-anak Kabupaten Sambas.

SAMBAS - Ketua Tim Penggerak PKK Kab Sambas, Hj Lusyanah Kosasih menggencarkan kampanye Read Me A Book.

Read me a book sendiri merupakan program pembudayaan gemar membaca dengan lantang kepada anak usia dini atau usia sekolah.

"Read me a book diinisiasi oleh National for Children and Young Adults (NLCY) Korea Selatan. Gagasan ini kemudian dikampanyekan serentak di sembilan negara di kawasan ASEAN mulai 15 April sampai 23 April 2020, termasuk di Indonesia," ujar Lusyanah Kosasih, Minggu (8/3/2020).

Lusyanah menjelaskan sudah seyogyanya kegiatan literasi termasuk Read me a book digaungkan dengan masif.

Karenanya, PKK bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, menyatakan komitmen menggelorakan Kampanye Read me a book.

"Banyak manfaatnya dari kegiatan membaca buku secara nyaring kepada anak-anak kita, satu diantaranya guna mendapatkan perhatian mereka," tutur Bunda baca Kabupaten Sambas itu.

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, sempat membacakan buku tentang kisah Nabi Ismail AS, di hadapan anak-anak.

"Ternyata anak-anak lebih mudah memahami isi cerita, dan mereka lebih cepat mengingat dengan cara Read Me A Book ini," ungkap Lusyanah Kosasih.

Untuk itu, ia berharap agar kampanye Read me a book semakin meningkatkan budaya membaca terutama di Kabupaten Sambas.

Tingkatkan Minat Baca