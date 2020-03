Fika Meldita Buktikan Kiprah Perempuan di Bisnis Properti

Perayaan Hari Perempuan Internasional dilaksanakan tiap tanggal 8 Maret. Kini makin banyak perempuan yang tampil untuk menginsipirasi kaumnya.

Satu di antaranya sosok Fika Meldita. Perempuan kelahiran Pontianak ini tak sekedar menyandang status pengusaha, lewat organisasi yang digelutinya, ia berharap bisa memotivasi dan menginsiprasi terutama kepada anak muda.

Menjalani impian terutama karir sesuai keinginan, tentu merupakan kebanggaan. Inilah yang dirasakan Fika Meldita, pengusaha properti dan konstruksi asal Kota Pontianak ini.

Tak heran, alumnus Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti diganjar penghargaan.

Di antaranya Women of Excellence Indonesian Awards 2019, The Best Leadership & Professional (2019), serta Best Woman Leaders 2020.

Fika Meldita saat menerima penghargaan.

Dalam Buku Mahakarya Wanita Indonesia, perempuan kelahiran tahun 1993 ini juga menorehkan namanya dan kisahnya di sana sebagai "Pebisnis Muda yang Sukses Rintis Bisnis Properti dan Konstruksi".

Sebagai Direktur PT Meldita Sari yang bergerak di bidang properti dan konstruksi, kerap kali mendapat tawaran untuk membuat even ataupun kegiatan besar di Kalimantan Barat.

Beragam penghargaan juga terpampang di ruang kerjanya yang ada di Kota Pontianak.

Menurut Fika, begitu sapaannya, kontraktor merupakan bisnis yang cukup berat.

Dia pun merajut sejumlah usaha dari nol untuk menopang kehidupan keluarga kecilnya.