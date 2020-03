Pengunjung Sesaki Area Launching Yamaha All New NMAX 155 CC di Ayani Mega Mall

PONTIANAK - Pengunjung yang didominasi anak-anak milenial antusias menghadiri launching Yamaha All New NMAX 155 Cc di lantai satu Ayani Mega Mall Jl Ahmad Yani Pontianak Sabtu (7/3/2020).

Pengunjung menyesaki sekitaran panggung utama acara launching All New Yamaha NMAX.

Dalam rangkaianya evel launching digelar selama dua hari, yakni 7-8 Maret.

Berbagai kegiatan menyemarakan event launching dengan menghadirkan bintang tamu penyanyi atau artis pendatang baru, Mahen.

• Modifikasi Nmax Semi Fashion Daily dan Touring

Sebelumnya acara pada siang hari disi dengan sejumlah kegiatan menarik di antaranya sharing session, fashion show, kemudian dilanjutkan awarding competition, awarding Customaxi all class, hiburan band local dan penampilan artis.

Sebelum acara utama launching, pengunjung terutama dari anak-anak muda terutama wanita, memenuhi panggung utama launching Yamaha All New NMAX, untuk melihat perform dari Mahen yang menjadi bintang tamu.

Kemudian pada pada Minggu (8/3/2020) sejumlah acara juga tak kalah seru di antaranya digelar K-Pop Competition, knowledge product, pengumuman pemenang K-Pop dance hiburan band lokal.

Sebelumnya Yamaha memperkenalkan produk baru Yamaha All New NMAX, ketiga motor Yamaha All New NMAX 155 Connected/ABS, WR155R dan XRS155. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak