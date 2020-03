Staf Chungha Dikabarkan Positif Terinfeksi Virus Corona, Sang Idol K-Pop Batal Manggung di Indonesia

Kabar staf penyanyi terkenal Korea Selatan dikabarkan positif terinfeksi virus corona (Covid-19) dibenarkan oleh pihak agensi.

MNH Entertainment mengonfirmasi bahwa dua staf Chungha dinyatakan positif corona, solois Korea itu batal manggung di Indonesia.

Chungha sebelumnya dijadwalkan tampil dalam festival musik Head in the Clouds di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 7 Maret 2020.

Pembatalan tersebut diumumkan oleh 88Rising sebagai penyelenggara melalui akun Twitter mereka.

"Because of unforseen circumstances, chungha will not be performing at head in the clouds Jakarta. 88rising family is with you and your team @CHUNGHA_MNHent," tulis label tersebut, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

MNH Entertainment juga menyatakan hal senada bahwa seluruh jadwal bernyanyi Chungha dibatalkan menyusul stafnya yang terkena virus corona.

"Demi keamanan, semua jadwal yang direncanakan Chungha akan dibatalkan untuk saat ini dan kami akan terus mengambil langkah-langkah terbaik yang mungkin dilakukan dalam menangani hal ini," kata MNH Entertainment.

Sebelumnya, MNH merilis pernyataan di fancafe-nya.

"Halo, ini adalah MNH Entertainment. Artis kami, Chungha, kembali ke Korea pada 24 Februari setelah menyelesaikan jadwalnya di Italia," kata agensi tersebut.

