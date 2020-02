Sempat Salting, Cara Citra Kirana Kabarkan Kehamilan pada Rezky Adhitya Berlatar Menara Eiffel

Aktris Citra Kirana tak bisa berhenti tersenyum saat melihat hasil dari alat tes kehamilan mandiri.

Tanpa sepengetahuan suaminya, Rezky Adhitya, Citra melakukan tes kehamilan sendiri karena awalnya merasa tak enak badan.

"Aku itu sebenarnya dari Indonesia sudah bawa ini," ujar Citra sambil menunjukkan alat tes kehamilan digital.

"Karena aku penasaran banget. Dari kemarin sebenarnya sudah pusing, enggak enak badan gitu, makanya pengin coba testpack. Masky enggak tahu nih aku cek," sambungya.

Seperti dikutip Kompas.com pada Kamis (27/2/2020) dari vlog Ciky Citra Rezky, Citra Kirana terlihat gugup saat akan memulai tes.

"Aku deg-degan banget nih gimana hasilnya," ujar artis yang akrab disapa Ciki.

Terlihat bingung dengan cara pemakaian alat testpack tersebut, Ciki mengaku gugup menunggu hasil yang nantinya terlihat.

Sempat pasrah atas hasil apa pun nantinya yang akan terlihat di alat testpack, Ciki seketika teriak saat melihat hasilnya.

"Eh... Eh...Yes," teriak Ciki kegirangan saat melihat hasilnya.

"Ya Allah, oh My God. Alhamdulillah. Yes jawabannya," ucap Citra Kirana sambil menunjukkan hasil test.