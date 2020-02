SAAT Ahmad Dhani Sapa Maia Estianty dengan Kata ‘Tersayang’ di Grand Final Indonesian Idol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/INSTAGRAM @duljaelani VIA KOMPAS.COM

AHMAD Dhani adalah satu di antara musisi top Tanah Air yang ikut berpartisipasi dalam laga Grand Final Indonesian Idol X yang tayang live RCTI, Senin (25/02/2020) malam.

Suami dari artis Mulan Jameela itu dijadwalkan tampil bersama Band Dewa 19 di panggung Grand Final Indonesian Idol X itu.

Ada beberapa momen yang melibatkan Ahmad Dhani yang menarik perhatian para penonton di ajang ini.

Satu di antaranya saat ayah dari Al, El dan Dul itu menyapa mantan istrinya, Maia Estianty dengan panggilan ‘tersayang’.

Usai memuaskan penonton, Ahmad Dhani yang tak lain pentolan band Dewa 19 itu memang langsung menyapa para juri yang hadir.

Mulai dari Anang Hermansyah, Judika, Rossa, hingga sang mantan istrinya, Maia Estianty.

"Selamat malam Yang Mulia Anang Hermansyah. Selamat malam yang paling cantik Kakak Rossa, i know you miss me," kata Ahmad Dhani di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (24/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

"Selamat siang penyanyi paling keren, Judika," sambung Dhani.

Saat Ahmad Dhani hendak menyapa juri Maia Estianty, penonton dan juri lainnya pun lantas menyoraki Ahmad Dhani.

Meski dengan malu-malu, Dhani pun akhirnya menyapa Maia yang duduk di kursi juri.