Reaksi Mulan Jameela Jadi Sorotan, Ahmad Dhani akan Bertemu Maia Estianty di Final Indonesian Idol 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mulan Jameela menunjukkan reaksinya saat Ahmad Dhani kemungkinan besar akan bertemu dengan Maia Estianty.

Istri Ahmad Dhani ini rupanya tak ingin ketinggalan kembalinya mantan suami Maia Estianty bermusik bersama Dewa 19 ini.

Diketahui Ahmad Dhani bakal menjadi salah satu bintang tamu dalam acara Grand Final Indonesian Idol 2020 bersama Dewa 19.

Kepastian Ahmad Dhani bersama Dewa 19 sebagai bintang tamu ini sudah diumumkan oleh akun Instagram @indonesianidolid sebelumnya.

"THE ONE AND ONLY @de19wa akan ikut memeriahkan pangung #IdolGrandFinal

Apa saja lagu dari DEWA 19 yang paling kalian suka sampai saat ini?

Tunggu info selanjutnya di social media #IndonesianIdol untuk bintang tamu hebat dan kejutan lainnya ya..

Tonton GRAND FINAL Indonesian Idol, hari Senin 24 Februari 2020, pukul 21.00 WIB di @officialrcti," tulis akun Instagram @indonesianidolid.

Bahkan grub musik yang digawangi mantan suami Maia Estianty ini juga disebutkan akan melakukan challenge bersama kedua kontestan, Tiara dan Lyodra.

Sayangnya pihak penyelenggaran tidak menjelaskan secara detail apakah challenge tersebut dilakukan langsung oleh Ahmad Dhani atau hanya Dewa 19.

Meski begitu wajah Ahmad Dhani pun sudah terpapang dalam, poster perayaan final Indonesian Idol 2020.

