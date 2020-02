Pajero Indonesia One Chapter Ketapang Diresmikan, Enanda: Pertama Kali Berdiri di Kalbar

Foto Bersama Seluruh Anggota Komunitas Pajero Indonesia One Chapter Ketapang.

KETAPANG - Komunitas Pajero Indonesia One (PI One) kembali melebarkan sayap di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang.

Peresmian atau grand launcing komunitas mobil Pajero Indonesia One chapter Ketapang ini diselenggarakan di halaman Borneo Citi Mall Ketapang pada Sabtu, (22/02/2020) malam.

Ketua Pajero Indonesia One Chapter Ketapang, Muhammad Wafda Eki Enanda mengatakan kalau saat ini terdapat 23 anggota yang telah tergabung dalam Pajero Indonesia One Chapter Ketapang. Ia menyebut di Kalbar sendiri Komunitas Pajero Indonesia One baru terbentuk di Ketapang.

"Di Kalbar baru di Ketapang yang kita gelar Grand launcing Pajero Indonesia One," kata Wafda sapaan akrabnya, Minggu (23/2/2020).

Ia juga menyebut kalau program pertama Chapter Ketapang ialah nanti pada tanggal 28 juni sampai dengan 25 juli 2020 akan menjadi tuan rumah dalam pagelaran Touring The Borneo Expedisi yang akan diikuti oleh Chapter seluruh Indonesia.

"Kemungkinan lebih dari 100 mobil akan datang ke Ketapang. Karena Kabupaten Ketapang sebagai tuan rumah penyelenggaraan event tersebut untuk mewakili Provinsi Kalbar," ujar Muhammad Wafda Eki Enanda.

Menurut Wafda, sebagai komunitas otomotif yang baru terbentuk di Ketapang selain sebagai tempat bersilaturahmi sesama pengguna mobil Pajero, pihaknya juga akan berupaya untuk berguna bagi masyarakat khususnya dalam menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

"Tentunya pasti harus berguna bagi masyarakat, kita akan terus menghimpun pengguna Pajero yang ingin bergabung menjadi anggota Pajero Indonesia One Chapter Ketapang," tandas Muhammad Wafda Eki Enanda.

Bupati Ketapang Martin Rantan yang juga turut hadir pada kegiatan tersebut berharap dengan terbentuknya komunitas Pajero Indonesia One di Ketapang tidak hanya sekedar tempat atau ajang berkumpul para penggemar otomotif. Namun, lebih dari itu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Ketapang.

"Saya berharap dapat memberi solusi dan bukan sebaliknya menjadi pembuat masalah. Selain itu, dapat melakukan kegiatan kegiatan yang bermanfaat seperti bakti sosial sebagai wujud saling berbagi dan tolong menolong antar sesama khususnya bagi mereka yang membutuhkan," ungkap Martin.

Untuk diketahui, sejak didirikan pada tanggal 17 Agustus 2013, PI One yang pada awalnya berkedudukan di Jakarta, hingga kini telah memiliki sekitar 3700 anggota yang tersebar di 33 chapter di Indonesia.

