Curhatan Sedih Ibu & Ayah Kandung Ashraf Sinclair di Medsos Jadi Sorotan, Mereka Begitu Terpukul 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Suami Bunga Citra Lestari (BCL), Ashraf Sinclair meninggal dunia akibat serangan jantung pada Selasa (18/02/2020) kemarin.

Kepergian Ashraf Sinclair yang begitu mendadak tak pelak memberikan duka mendalam bagi kedua orang tuanya.

Ya sebagaimana diketahui, Khadijah dan Mohamed Sinclair langsung terbang langsung dari Malaysia usai mendapat kabar kematian anaknya tersebut.

"Doanya saja semoga (Ashraf) berada bersama golongan-golongan orang beriman, insyaAllah. Ya Allah ampunkan lah segalanya baginya (re: Ashraf Sinclair)," ujar Khadijah.

Selepas ditinggal pergi Ashraf Sinclair, Khadijah Sinclair lantas mengurai rasa sedihnya dalam sebuah curhatan di laman Insatgram.

• Sebut BCL Istri & Ibu Luar Biasa, Ibu Kandung Ashraf Sinclair Curhat Rumah Tangga Anaknya

"I just dont know where to begin ! Words are so heavy and hard to describe how I feel now!

(Saya tidak tahu harus mulai dari mana! Kata-kata sangat berat dan sulit untuk menggambarkan perasaan saya sekarang!)

But what I must convey on behalf of my son, Ashraf, our heartfelt gratitude to everyone in this world who are sharing our grievance and feeling the pain with us on the departure of Ashraf Daniel b Mohamed Sinclair.

(Tetapi apa yang harus saya sampaikan atas nama putra saya, Ashraf, rasa terima kasih kami yang tulus kepada semua orang di dunia ini yang telah berbagi kesedihan dan merasakan kepedihan bersama kami saat kepergian Ashraf Daniel b Mohamed Sinclair)," tulis Khadijah.