DEPRESI di Balik Bunuh Diri Presenter Caroline Flack, Kenali 6 Hal Pemicunya | Termasuk Kesepian

KABAR Duka datang dari dunia entertainment dunia.

Kali ini, presenter kondang Caroline Flack (40) ditemukan meninggal dunia di rumahnya di London, Inggris, Sabtu (15/2/2020).

Dikutip dari Kompas.com, mantan pembawa acara reality show "Love Island" ITV disebut meninggal dunia setelah bunuh diri.

Dikutip dari Kompas.com yang melansir The New York Times, keluarga membenarkan soal kematian Caroline melalui The Associated Press.

Sementara itu, pengacara keluarga mengatakan, Caroline meninggal karena bunuh diri.

• LUCINTA Luna Kerap Nekat Bunuh Diri, Nanda Persada Ungkap Tak Kuat di-Bully dan Peran Penting Abash

“Kami mengonfirmasi bahwa Caroline meninggal dunia pada hari ini, 15 Februari,"

"Kami memohon pada media untuk menjaga privasi keluarga di saat sulit ini,” tulis keterangan resmi keluarga.

Caroline Flack dikenal sebagai pembawa acara Love Island, sebuah ajang pencarian jodoh.

Namun, pada Desember 2019, posisi Flack digantikan karena ia terjerat masalah hukum.

Flack didakwa melakukan kekerasan terhadap pacarnya, pemain tenis Lewis Burton.