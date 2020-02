Andi Syarief Ingin Ketua DPD Provinsi Membawa Golkar Semakin Baik

PONTIANAK - Ketua DPD Partai Golkar Kota Singkawang, Andi Syarif berharap siapapun yang akan menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi nantinya dapat membawa perubahan semakin baik pada partai yang berlambang pohon beringin tersebut.

Namun untuk di DPD Golkar Singkawang sendiri, ia mengatakan masih menimbang-nimbang sosok yang akan diusung.

"Kalau Singkawang, kita lihat perkembangan Musda, karena yang tampil kader terbaik Partai Golkar, hebat-hebat semua, dan tidak diragukan lagi," tutur Andi Syarif , Kamis (13/2/2020).

Andi Syarief pun menerangkan, jika umumnya pihaknya akan mengeluarkan sikap dijelang pelaksanaan Musda.

"Biasanya dekat-dekat Musda kita akan dapatlah kemana, tentunya the best of the bestlah, karena sekarang kita juga belum berkomunikasi dengan DPD-DPD tingkat II. Kita lihat kondisi, nantikan akan mengkrucut satu nama," paparnya.

Lebih lanjut, ia pun berharap, agar kemudian nantinya sosok yang pemimpin Golkar menjadi pengayom.

"Harapan saya ketua DPD terpilih bisa mengayomi dan membawa Golkar semakin baik," tutupnya.

