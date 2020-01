Kemeriahan Cap Go Meh di Pontianak, 25 Naga, Naga Panjang 80 Meter dan 20 Naga Bersinar Atraksi

PONTIANAK - Sekretaris Panitia Cap Go Meh Pontianak Dji Sen mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh koordinator pemain naga yang akan memeriahkan pelaksanaan Cap Go Meh di Pontianak.

Dirinya memaparkan terdapat 24 naga biasa dan 20 naga bersinar yang akan meliuk-liuk pada perayaan Cap Go Meh di sejumlah titik di Kota Pontianak.

"Tadi malam sudah kita kumpulkan semua koordinator naga, jadi naga yang akan ada beratraksi di Kota Pontianak berjumlah 24 naga. Naga terpanjang dari Naga Borneo sepanjang 80 meter," ujarnya Kamis (30/1/2020).

Ia menerangkan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Pihak Polresta Pontianak dalam kaitan pengamanan dan ijin kegiatan. Pihaknya juga telah berkordinasi dengan Kabag Ops Polresta dan Satlantas Polresta Pontianak tentang pemgamanan rute karnaval.

"Tadi malam juga telah kita koordinasikan dengan baik bersama satlantas terkait rute-rute yang akan kita lewati saat karnaval naga dan barongsai pada 8 Februari 2020 nanti," ujarnya.

Sementara untuk Cap Go Meh di Singkawang, Sekretaris Panitia Festival Imlek dan Cap Go Meh 2020 Kota Singkawang, Bong Cin Nen mengatakan panitia telah menyiapkan dengan baik pada festival Cap Go Meh 8 Februari mendatang.

Akan tampil 20 barongsai, 9 naga, 813 Tatung dari Kota Singkawang, Pontianak, Sungai Pinyuh, Bengkayang, Pemangkat dan Sambas.

"Itu yang banyak terdaftar," katanya, Rabu (29/1/2020).

Sementara dari luar Kalimantan Barat telah terdaftar sebanyak 11 tatung dari negeri Jiran Malaysia.

Sehingga akan ada 824 tatung yang beraktrasi saat Cap Go Meh.

Kegiatan lain yang sedang berjalan adalah expo dan kesenian paguyuban dari semua etnis di Stadion Kridasana, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.

Semua sudah berjalan dengan baik dan akan ada Emperior Band pada 1 hingga 2 Februari. 3 dan 4 Februari ada penyanyi Chin Yong dari Kuala Lumpur Malaysia dan 5 Februari penampilan penyanyi Cita Citata.

Kemudian akan dilakukan beberapa show yang dimotori oleh kelompok Mr Liu dari Jakarta dan pawai lampion pada 6 Februari 2020 malam.

Dalam pawai lampion panitia menargetkan 100 peserta mobil hias dan lainnya yang mana hingga saat ini sudah menyentuh 50 persen dari target.

"Diakhir acara nanti kita akan tutup pada 9 Februari 2020," tuturnya. (*)