Nia Ramadhani Kompak Pamer Keakraban Bersama Luna Maya dan Ayu Dewi, Dulu Kerap Bareng Syahrini

Nia Ramadhani belum lama ini ikut menghadiri launching pembukaan cafe baru milik Anang Hermansyah dan Ashanty di Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Istri Ardi Bakrie ini lantas tak segan membagikan foto bersama Luna Maya dan Ayu Dewi.

Ketiganya memang bisa dibilang kerap bertemu saat ada acara undangan launching produk branded hingga undangan dari para artis lain.

Banyak artis datang waktu acara pembukaan cafe bernama Lu'miere itu.

Ada Maia Estianty, Wulan Guritno, Chaca Frederica, Gisella Anastasia hingga Zaskia Gotix.

Setelah hadir dalam acara itu, Nia, Luna dan Ayu nampak menghabiskan waktu bersama.

Ketiganya pun kompak membagikan foto bertiga di laman Instagram masing-masing.

"We love to work, we love to dance, we love to sing,

we love to have deep conversation, we love to laugh,