Sosok Jodoh Luna Maya Diterawang, Ahli Tarot Sebut Seorang Raja yang Menanti, Menikah di Tahun 2020?

Kisah asmara Luna Maya selalu membuat penasaran publik.

Pasalnya sejak hubungannya dengan Reino Barack kandas, Luna Maya masih belum mempublish hubungannya dengan sosok pria.

Meski sederet pria telah dirumorkan menjalin kedekatan dengannya sebut saja Faisal Nasimuddin hingga Ryochin.



Tak hanya itu, sempat beredar kabar yang menyebut Luna Maya balikan dengan vokalis band Noah, Ariel.



Sayangnya, hingga saat ini Luna Maya belum mau terbuka perihal kisah percintaanya.

Akhirnya, menarik perhatian beberapa paranormal mencoba untul memberikan penerawangannya perihal asmara aktris asal Pulau Dewata Bali itu.



Mulai dari paranormal kejawen Mbak You, Panglima Langit, dan terakhir seorang ahli tarot Marcel Wenn.



Saat menjadi bintang tamu di acara ‘Call Me Mel’ yang tayang di YouTube Official iNews pada 23 Desember 2019 lalu, Mbak You menyebut Luna Maya akan menikah pada tahun 2020 ini.



"Ya tahun depan dia (Luna Maya) akan menikah," ujar Mbak You.



Berbeda 180 derajat dengan penerawangan Mbak You, Panglima Langit sempat menyebut Luna Maya belum naik pelaminan pada tahun 2020 ini.



"Asmara sepertinya di tahun depan Luna Maya belum akan menikah kalau saya lihat," beber Panglima Langit pada kanal YouTube Ratna Listy.

Meski begitu, Luna diterawang masih akan didekati oleh banyak orang.

• Lucinta Luna Minder Bertemu Luna Maya di Acara Ashanty, Blak-blakan Mengaku KW Sayangnya, dari sekian banyak pria yang mendekati dan merebut hati, wanita berusia 36 tahun ini nampaknya masih akan melajang.



"Ya deket pasti ya, kalau yang dekat pastinya sahabat, teman mungkin, menjalin asmara,"



Tapi kalau untuk jenjang yang lebih jauh seperti nikah itu mestinya masih belum," ungkap Panglima Langit.



Sementara itu, Marcel Wenn melalui kartu tarotnya memberikan penerawangan yang sejalan dengan Mbak You.



Dilansir Grid.ID dari unggahan kanal YouTube Marcel Wen pada 14 Januari 2020 lalu, Marcel Wenn melihat sudah ada sosok pria yang kini tengah menunggu Luna. Sayangnya, dari sekian banyak pria yang mendekati dan merebut hati, wanita berusia 36 tahun ini nampaknya masih akan melajang."Ya deket pasti ya, kalau yang dekat pastinya sahabat, teman mungkin, menjalin asmara,"Tapi kalau untuk jenjang yang lebih jauh seperti nikah itu mestinya masih belum," ungkap Panglima Langit.Sementara itu, Marcel Wenn melalui kartu tarotnya memberikan penerawangan yang sejalan dengan Mbak You.Dilansir Grid.ID dari unggahan kanal YouTube Marcel Wen pada 14 Januari 2020 lalu, Marcel Wenn melihat sudah ada sosok pria yang kini tengah menunggu Luna.

Kartu tarot yang menggambarkan kisah asmara Luna Maya di tahun 2020 (Tangkapan layar kanal YouTube Marcel Wenn)

"Kartu untuk asmara Luna Maya di tahun 2020. Kartu King of Cups, kalian lihat di sini ya," kata Marcel Wenn.