Bukan Pada Ariel NOAH, Luna Maya Tepergok Beri Respon Mesra Pada Teman Reino Barack, Kode Sayang?

Kisah asmara Luna Maya tampaknya kini tengah menjadi sorotan.

Apalagi saat hubungannya dengan Reino Barack kandas.

Seperti diketahui, setelah putus dari Luna Maya, Reino barack menikah dengan artis Syahrini.

Sejumlah sosok yang dikabarkan dekat dengannya lantas menuai perhatian.

Bahkan baru-baru ini, Luna Maya terang-terangan memberi perhatian ke sosok pria yang merupakan teman Reino Barack.

Ya, hubungan yang kian dekat mantan kekasih Reino Barack, Luna Maya dengan pria asal Jepang, Ryochin memang ramai jadi perbincangan akhir-akhir ini.

Luna Maya seolah mulai membuka hati dengan Ryochin, sahabat Reino Barack, pengusaha yang dulu sempat memacarinya selama 5 tahun. Apakah mantan Ariel Noah ini kini sudah mulai menerima Ryochin? • Luna Maya dan Ariel NOAH Disebut Kerap Bertemu Diam-diam, Furi Harun Singgung Masalah Jika Nekat

Terbaru, Luna Maya kali ini terciduk menuliskan komentar hati dalam unggahan yang dibagikan Ryochin di instagram pribadinya, Sabtu (19/1/2020).

Dalam postingan itu, Ryochin mengunggah petuah bijak.

"You don't meet people for no reason.