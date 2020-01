BTS Fantastis di Korean Music Awards 2020, ARMY Boleh Bangga | Jungkook Dkk Dominasi Nominasi

KABAR Bahagia menghampiri para Adorable Representative M.C for Youth (ARMY) alias fandom boyband Korea K-Pop, BTS.

Boyband asal Korea Selatan, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook itu mendominasi di penghargaan Korean Music Awards 2020.

Grup beranggotakan tujuh pria berbakat ini masuk ke dalam beberapa nominasi Korean Music Awards 2020 sekaligus.

Dalam ajang itu, BTS masuk nominasi di Musician of the Year di predikat grup.

Sementara untuk lagu terbaru mereka “Boy With Luv”, mengisi nominasi Song of the Year dan Best Pop Song.

Korean Music Awards bakal berlangsung pada 27 Februari 2020 pukul 19.00 waktu Korea Selatan atau pukul 17.00 WIB.

Dilansir dari Koreaboo, Korean Music Awards adalah ajang prestisius yang memberi penghargaan kepada para artis dari seluruh genre.

Perhelatan ini juga sering dijuluki sebagai Grammy-nya Korea.

Sebab para pemenang dipilih hanya melalui voting panel.

Tahun 2018 Jin cs masuk dalam nominasi Musician of the Year.