BTS Tur Map of the Soul 2020, Ini Daftar Tujuannya | Satu Lokasi Jadi Misteri Hanya Tertulis Tanggal

BIG Hit Entertainment baru saja mengumumkan jadwal tur dunia boyband asuhan mereka, BTS, melalui akun media sosialnya.

Dari poster yang diunggah @bighit_ent, konser bertajuk " BTS Map of the Soul Tour" akan digelar di 17 kota di dunia dengan total 37 pertunjukan.

Apakah Indonesia termasuk? Ternyata tidak.

Tur akan dimulai di Seoul, tepatnya di Olympic Stadium, pada 11 April 2020.

"Setelah dengan sukses menyelesaikan tur mereka 'Love Yourself' tahun lalu, (BTS) akan mulai tur mereka yang baru 'Map of the Soul Tour'," kata seorang sumber dari Big Hit Entertainment dilansir dari Soompi.

• BTS, Red Velvet dan EXO Teratas di Deretan Grup Idol K-Pop Terpopuler Januari 2020, Ranking Idolamu?

Setelah itu, mereka akan bergerak ke beberapa kota di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Inggris, Jerman, dan Spanyol.

Termasuk di antaranya Seoul, Santa Clara, Los Angeles, Dallas, Orlando, Atlanta, New Jersey, Washington DC, Toronto, Chicago, London, Berlin, Barcelona, Osaka, Fukuoka, Saitama, dan Tokyo.

Dari tanggal dan lokasi yang telah tertulis dalam poster, masih ada satu jadwal konser yang diisi dengan tanda tanya.

Tanpa lokasi, dan hanya tertulis 13 dan 14 Juni 2020.

"Kami hanya mengungkap data dan lokasi yang telah dikonfirmasi, sementara tanggal serta lokasi yang belum dikonfirmasi akan diungkap secara terpisah," ujar agensi.

• RM BTS Hingga Taemin, Artis K-Pop Teratas Ini Pernah Lakukan Hal ‘Retjeh’ | Cek Daftar Trivia Ini