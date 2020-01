Menu Spesial Imlek 2020 Ala Hotel Golden Tulip, Lunar Dinner Bisa untuk 10 Orang

PONTIANAK - Memperingati momen Imlek di tahun 2020, Hotel Golden Tulip Pontianak memberikan menu spesial yang menarik untuk seluruh masyarakat.

Bersama Tribunpontianak.co.id saat menyambangi hotel Golden Tulip Pontianak yang berada di jalan Teuku Umar, Tribun diajak mencoba menu-menu tersebut untuk merasakan menu spesial yang telah diracik oleh Chef Tama dengan menu komplitnya.

Bersama keluarga, kerabat dan teman-teman, sebanyak 10 orang set menu Lunar Dinner sudah bisa kamu rasakan dari harga satu jutaan.

Dengan tiga varian paket, mulai dari Treasure dengan harga Rp 1.755.000 ribu, lalu Wealthy Rp. 2.360.000 ribu, dan terakhir Abundance Rp. 2.700.000 ribu, kamu sudah bisa memilih menu tersebut sesuai dengan selera.

Dari Treasure kamu sudah bisa menikmati Appetizer, Dessert, Soup, Beverage, dan Main Course. Serta Wealthy Appetizer, Main Course, Beverage, Fat Cai Yu Sheng, Soup dan Dessert. Dan terakhir, Abundance juga sama terdiri dari Appetizer, Main Course, Beverage, Fat Cai Yu Sheng, Soup dan Dessert.

"Yang membedakan dari varian harga itu adalah menu-menunya dong, di menu tersebut, ada varian yang berbeda dari main course nya, lalu dessert itu juga spesial saya sajikan dan tidak lupa ciri khasnya Golden Tulip yaitu Mantau," tambahnya.

Chef Tama juga membedakan, menu khas dan unggulan dari tiap-tiap varian paketnya tetap ada. Apalagi jika menu tersebut dimakan beramai-ramai. "Akan menambah gairah lah," sebutnya.

Nah untuk kamu yang sudah penasaran, set ini tersedia dari tanggal 24 Januari hingga 10 Februari 2020. Untuk reservasi, kalian bisa langsung datang ke Hotel Golden Tulip, serta dapat menghubungi kontak wa di 0811 566 0078.

Sebagai informasi, kalian bisa melakukan booking servis dengan segera karena waktu penyediaan yang cukup lama sehingga masyarakat yang datang bisa menikmati menu tersebut dengan harga dan kualitas yang sangat terjangkau.

