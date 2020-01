Tingkah RM BTS dan Jimin Kepada V BTS Jadi Sorotan, Taehyung Nyaris Bocorkan Spoilers Comeback BTS

BTS baru saja membuat heboh hingga menjadi perbincangan penggemar tanpa terkecuali di media sosial.

Mereka baru saja mengumumkan bahwa MAP OF THE SOUL: 7 yang merupakan sekuel dari album 2019 mereka MAP OF THE SOUL: Persona, akan dirilis pada 21 Februari

Ini menandakan comeback BTS 2020 ini sangat dinanti-nantikan penggemar.

Sejak beritanya, penggemar telah mencari petunjuk yang terlewatkan.

Satu petunjuk yang mungkin datang dari V pada Malam Tahun Baru.

Ketika V memberi tahu para penggemar bahwa ia sudah berolahraga selama tujuh bulan, seolah-olah alarm berbunyi di kepala Jimin dan RM.

Tujuh? Apakah dia mengatakan tujuh?

Pada saat itu, penggemar tidak yakin mengapa Jimin dan RM melihat balik ke V dengan tiba-tiba.

Tetapi sekarang beberapa penggemar curiga bahwa mereka berdua waspada terhadap spoiler!