BTS Umumkan Comeback 'Map Of The Soul: 7' Selasa 21 Februari 2020, ARMY Sambut Gembira

BTS Umumkan Comeback 'Map Of The Soul: 7' Selasa 21 Februari 2020, ARMY Sambut Gembira

Kabar baik untuk ARMY!

Tanggal comeback BTS 2020 akhirnya terungkap!

BTS baru saja mengumumkan bahwa MAP OF THE SOUL: 7 yang merupakan sekuel dari album 2019 mereka MAP OF THE SOUL: Persona, akan dirilis pada 21 Februari.

Dilansir dari Koreaboo, Pre-order akan dimulai pada 9 Januari.

• BTS Raih Daesang di Golden Disc Awards, Jimin Ungkap Terima Kasih ke ARMY

Rincian tambahan akan tersedia untuk penggemar pertama di aplikasi BTS Weverse dan melalui kafe penggemar resmi BTS.

Kabar ini pertama kali tesebar di situs Fan Cafe yang dirilis BTS pada Rabu (8/1/2020) pukul 00.00 KST atau Selasa (7/1/2020) pukul 22.00 WIB.

Tentu saja dengan diumumkannya comeback BTS, para ARMY bersorak gembira.

Terbukti, topik Map of the Soul menjadi trending topic Twitter dalam waktu singkat.

• Rumor Jimin BTS & Jeongyeon TWICE Kembali Muncul Seiring Teka-teki Dispatch, Saling Benci Apa Cinta?

Dalam pengumuman tersebut, BTS juga mengabarkan bahwa album Map of the Soul sudah dapat dipesan mulai Kamis, 9 Januari 2020.