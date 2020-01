LIVE RCTI Indonesian Idol Senin 6/1 Malam WIB Spektakuler Show 7 Babak 9, Siapa Pulang Susul Samuel?

IDOL - Idol Lovers!! Are you ready for IdolSpektaTop9?? Kesembilan kontestan akan tampil malam ini mulai pukul 21.00 WIB, Live RCTI.

Streaming Online IRCTI malam ini sajikan ndonesian Idol 2019 Spektakuler Show 7 Babak 9 Senin 6 Januari 2020 yang dapat diakses melalui Live Streaming RCTI+.

Sebanyak sembilan finalis Indonesian Idol 2020 akan kembali bersaing di panggung spektakuler Indonesian Idol 2020.

Mereka akan menampilkan aksi panggung dan vokal terbaik mereka di hadapan juri dan penonton.

Sempat berjeda dalam penayangannya pekan lalu, kali ini peserta Indonesian Idol akan memberikan kejutan.

Mereka adalah Novia, Lyodra, Mahalini, Nuca, Ziva, Tiara, Agseisa, Mirabeth dan Ainun.

Sebelumnya 10 finalis telah menampilkan penampilan terbaiknya dalam babak spektakuler show yang tayang Senin (23/12/2019) malam.

Mereka berhasil menghipnotis para juri dan penonton dengan penampilan terbaik mereka.

Namun selalu ada evaluasi dan apresiasi untuk setiap penampilan peserta baik yang dianggap kurang maksimal maupun tidak oleh para juri yakni Ari Lasso, Judika, Anang Hermansyah, BCL, dan Maia Estianty.

