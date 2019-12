Jungkook BTS Raih Most Handsome Faces 2019 Puncaki Trending Topic Twitter, Ungguli Shawn Mendes

Jungkook BTS akhirnya menjadi pemenang kontes The 100 Most Handsome Faces of 2019 yang diumumkan TC Candler, Sabtu (28/12/2019).

Bahkan nama Jungkook saat ini menjadi trending topic twitter dengan tagar #JungkookMostHandsomeFace2019 memuncaki trending topik twitter.

Sedikitnya 129 juta penggemar membicarakannya.

Nominasi sendiri telah dimulai sejak bulan Juli dan pada saat yang sama, penggemar dapat memilih selebritas yang ada dalam daftar.

30 November adalah hari terakhir untuk dapat menominasikan selebritis yang Anda anggap paling cantik atau paling tampan.

Terbukti bahwa semua member BTS termasuk dalam nominasi kontes, dan selama 5 bulan, penggemar dapat memilih favoritnya.

Hasilnya telah diketahui, memposisikan Jungkook atau Kookie sebagai pemenang, dan tidak mengherankan bahwa pria tampan itu memiliki ketampanan dan kepribadian yang unik, alasan mengapa ia mendapatkan gelar tersebut.

Kelompok Bangtan terdiri dari orang-orang yang memiliki fisik yang menarik, tetapi juga, dengan bakat luar biasa.

Beberapa penggemar cukup senang dengan hasilnya, dan itu adalah bahwa idola berusia 22 tahun tercatat sepanjang tahun ini, menjadi ikon dalam mode, mengenakan gaya rambut terbaik dan menjadi pemilik wajah paling indah di tahun 2019 .