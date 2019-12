10 Gaya Pakaian BTS Paling Ikonik yang Berhasil Memukau Sepanjang Dekade Ini

BTS tengah menuai popularitas belakangan ini.

Sebagai idola K-Pop yang banyak digandrungi, BTS yang terdiri dari member RM, Jin, V, Jimin, Suga, J-Hope dan Jungkook ini memang dituntut untuk selalu tampil memukau.

Sejak debut mereka pada tahun 2013, BTS telah bereksperimen dengan beberapa konsep mempesona pakaian panggung paling keren.

Dari seragam hingga jas, mulai dari sporty hingga mewah, BTS benar-benar meninggalkan beberapa penampilan paling ikonik dekade ini.

Berikut adalah top 10 gaya paling trendi di antara BTS yang tak terhitung jumlahnya yang telah menarik pesona seluruh era mereka antara 2013-2019.

1. Era “The Rise of Bangtan”

Pada masa ini. masa mencari perguruan tinggi untuk Inkigayo pada 13 November 2017 memberi mereka yang paling hangat hati di kampus bercahaya.

