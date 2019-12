BTS Menjadi Grup Tur Konser Paling Laris Tahun 2019, Kalahkan Rolling Stones hingga Metallica



Menjelang akhir tahun 2019, BTS telah membuat sejarah sebagai grup tur konser terlaris tahun ini.

Menurut laporan akhir tahun Billboard, BTS meraup $ 196,4 juta (setara 2,7 Triliun) mengesankan selama tahun ini, menarik total lebih dari 1,6 juta peserta untuk 42 pertunjukan di 2019 saja.

Angka-angka itu menempatkan BTS dengan aman di bagian atas daftar grup tur konser terlaris tahun ini, melampaui kelompok veteran seperti The Rolling Stones, Metallica, Backstreet Boys, dan KISS.

Dilansir dari Soompi, BTS juga merupakan tur terlaris ketiga secara keseluruhan, berada di urutan kedua setelah Ed Sheeran dan P! Nk.

BTS (Big Hit Entertainment)

Pencapaian ini membuat sejarah Billboard Boxscore dengan peringkat akhir tahun tertinggi yang pernah dicapai dalam daftar Top 40 Tours dengan tindakan yang terutama dilakukan dalam bahasa non-Inggris.

Grup ini juga mengklaim tujuh dari 25 tempat teratas dalam daftar Boxscores akhir tahun Billboard untuk tahun 2019.

Peringkat tertinggi BTS pada Daftar Top 25 Boxscore adalah No. 6, untuk konser “Love Yourself: Speak Yourself”di Rose Bowl di Pasadena, California pada 4 dan 5 Mei (yang meraup total $ 16.695.461 atau setara 234 miliar).

Mereka juga menduduki peringkat No. 10 (untuk pertunjukan mereka di Bangkok pada 6 dan 7 April), No. 12 (New Jersey pada 18 dan 19 Mei), No. 13 (Paris pada 7 dan 8 Juni), No. 14 (London pada 1 dan 2 Juni), No. 16 (Chicago pada 11 dan 12 Mei) dan No. 25 (Seoul pada 26, 27 Oktober, dan 29).

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, tur stadion BTS “Love Yourself: Speak Yourself” saja meraup pemasukan $ 116,6 juta (setara 1,6 Triliun) tahun ini.

Selamat kepada BTS atas prestasi bersejarah mereka.