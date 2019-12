Momen Mengagetkan Frederika Cull Terpeleset di Panggung Miss Universe 2019, Tetap Tampil Memukau

Malam puncak penobatan Miss Universe 2019 akan digelar pada 8 Desember di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat.

Namun demikian, para finalis sudah menjalani karantina Miss Universe 2019 sudah berlangsung sejak 28 November 2019 lalu.

Frederika Alexis Cull mewakili Indonesia dalam ajang ratu kecantikan dunia bergensi ini.

Putri Indonesia 2019, Frederika Alexis Cull atau juga dikenal Frederika Cull mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia meski hampir jatuh di atas panggung.

Saat sedang berlenggak lenggok dengan bikini di panggung Miss Universe 2019, Frederika hampir membuat semua orang terkejut saat melihatnya terpeleset.

Beruntung gadis kelahiran tahun 1999 itu bisa mengatasinya dengan baik, ia kembali berdiri tegak dan tetap tersenyum.

• DAFTAR Lengkap Pemenang Miss Supranational 2019, Wakil Indonesia Jesica Fitriana Raih Runner Up 2

Ungkapan rasa bangga atas perjuangan Frederika disampaikan oleh make up artist ternama tanah air, Bubah Alfian melalui akun media sosialnya.

"Fredddd so proud of you," tulis Bubah lewat akun Instagram, @bubahalfian seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (7/11/2019).