DAFTAR Lengkap Pemenang Miss Supranational 2019, Wakil Indonesia Jesica Fitriana Raih Runner Up 2

Miss Supranational 2019 sukses digelar di Polandia Sabtu (7/12/2019) dini hari tadi.

Anntonia Porsild dari Thailand akhirnya menjadi finalis yang berhasil meraih mahkota Miss Supranational 2019 menggantikan Miss Supranational 2018 Valeria Vazquez Latorre.

Sementara wakil dari Indonesia Jesica Fitriana Martasari (24) berhasil meraih Runner Up 2.

Jessica Fitriana Nyaris Menang, Anntonia Porsild dari Thailand Dinobatkan Miss Supranational 2019 (larepublica.pe)

Sementara untuk Runner Up 1 ditempati Miss Namibia, Yana Haenisch, Runner Up 3 ditempati Miss Peru, Janick Maceta dan Runner Up 4 ditempati Miss Venezuela, Gabriela de La Cruz.

Namun demikian tak hanya berhasil menjadi Runner Up 2, Jesica Fitriana Martasari juga meraih penghargaan spesial lainnya yakni Supra Fan Vote Winner dan Runner Up 2 Best National Costume Miss Supranational 2019.

• Wilda Situngkir Runner Up 3, Si Cantik dari Puerto Rico Dinobatkan Jadi Miss Supranational 2018

Jessica Fitriana Martasari (larepublica.pe)

Dipandu oleh Anita Jones dan Domian Kordas, malam penobatan Miss Supranational 2019 berlangsung di Miedzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) di Katowice, Silesia, Polandia pada 6 Desember 2019 waktu setempat.

Termasuk Jesica Fitriana Martasari ,77 kandidat bersaing untuk memperebutkan gelar tersebut.

Miss Supranational 2018 Valeria Vazquez Latorre (25) turut hadir menghiasi malam penobatan untuk memahkotai Porsild sebagai penggantinya.

Berasal dari San Juan, Puerto Riko, ia adalah pemegang gelar kontes kecantikan internasional pertama dari Karibia.