BTS Kembali Puncaki Bintang K-Pop Top 2019 di Tumblr, Jungkook & Lainnya Sapu Bersih Daftar Teratas

BTS lagi-lagi dinobatkan sebagai bintang K-Pop yang paling disukai di tahun 2019 versi Tumblr

Tumblr yang merupakan satu diantara situs media sosial populer berbasis foto, mengeluarkan daftar artis-artis yang terkenal di komunitas mereka melalui ulasan tahunan di situs resminya.

BTS (Big Hit Entertainment)

Dilansir dari Soompi, BTS berhasil menempati peringkat teratas dari 50 besar artis yang paling disukai di Tumblr.

Pada 2 Desember, Tumblr merilis daftar teratas akhir tahun mereka, yang merupakan hasil dari penelusuran penelusuran, posting asli, reblog, dan suka di platform dari antara 21 Oktober 2018, dan 20 Oktober 2019.

Termasuk peringkat yang terkait dengan K-pop!

Daftar ini didasarkan pada "Fandometrics" Tumblr, yang memberi peringkat pada penghibur dan topik hiburan paling banyak dibicarakan di situs dan melacak pergeseran dalam percakapan pengguna.

BTS masuk di No 2 dalam Top 10 topik paling banyak berinteraksi di Tumblr pada tahun 2019, runner-up untuk "Good Omens" tahun ini setelah BTS mengambil No 1 tahun lalu.

Namun pada daftar K-pop Top 2019, BTS sekali lagi mengambil No 1, sementara Stray Kids naik ke No 2.

EXO berada di No 3, MONSTA X naik dua peringkat ke No 4, dan NCT 127 naik empat peringkat ke No. 5.