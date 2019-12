BTS Catat Sejarah Baru, Sapu Bersih Daesang di Melon Music Awards 2019, Taehyung Sebut Seperti Mimpi

BTS Menulis Ulang Sejarah Saat Mereka Menyapu Semua Daesang Awards Di "Melon Music Awards 2019" Oleh Lilly | 1 Desember 2019

Anugerah bergensi karya bermusik Melon Music Awards 2019 sukses digelar di Gocheok Sky Dome di Seoul, Sabtu (30/11/2019) kemarin.

Sepertinya memecahkan rekor bolak-balik telah menjadi kebiasaan bagi boyband, BTS.

Boyband yang terdiri dari RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook itu meraup semua penghargaan utama atau daesang (grand prize) yang disediakan di MMA 2019.

BTS mengukir sejarah baru di Melon Music Awards 2019 sehingga membuktikan dominasi mereka.

BTS adalah bintang malam di acara musik besar yang diadakan di Gocheok Sky Dome di Seoul.

Grup yang menjadi artis paling dianugerahi malam itu memenangkan delapan penghargaan termasuk empat Daesang Awards pada anugerah penghargaan akhir tahun yang bergengsi.

BTS memenangkan keempat Daesang Awards untuk kategori Record of the Year, Best Song of the Year, Album of the Year, dan Artist of the Year.

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Melon Music Awards atau acara penghargaan akhir tahun lainnya bahwa suatu artis telah menyapu semua Daesang Awards.

BTS juga menjadi artis yang paling dianugerahi penghargaan dalam sejarah Melon Music Awards.