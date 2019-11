Kabar Terkini Veronica Tan saat Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Bantu Nicholas Sean Jualan

Ahok resmi akan menduduki jabatan barunya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina

Penetapannya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina akan dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertamina pada Senin (25/11/2019).

Setelah resmi dilantik Ahok akan langsung diminta menjalankan tugas-tugas yang telah diminta oleh Erick Thohir.

Sementarakabar terbarunya mantan istrinya, Veronica Tan sibuk membantu Nicholas Sean berjualan pakaian di salah satu mall di Bandung.

Momen-momen kebersamaan itu diabadikan anak pertama Ahok dan Veronica Tan melalui video singkat di akun Instastories @nachoseann, Minggu (24/22/2019).

Dalam unggahannya, Sean berterimakasih kepada Veronica Tan lantaran reka jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bandung sudah menyempatkan waktu untuk memberikan dukungan kepadanya.

"Thanks mom for coming all the way from Jakarta to support @se.indonesia in Bandung with @poppinsbazaar .

I'm very lucky to have you,"tulisnya

Unggahannya ini bahkan mendapatkan dukungan rekan dan warganet.

Bahkan satu diantara pengusaha muda yang cukup terkenal di tanah air, Dita Soedarjo ikut memberikan dukungannya.