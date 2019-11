Kylie Jenner Adik Tiri Kim Kardashian Putus dari Travis Scott, Kini Terjebak Asmara Penyanyi Drake

GOSIPI - Kylie Jenner adalah seorang bintang reality show, model papan atas dan juga pebisnis muda nan sukses berkebangsaan Amerika Serikat (AS).

Bernama lengkap Kylie Kristen Jenner, lahir 10 Agustus 1997 atau kini berusia 22 tahun.

Dia dikenal karena membintangi reality show televisi di E! Keeping Up with the Kardashians sejak usia sembilan tahun, merk kosmetiknya, dan pengikut yang besar di media sosial.

Pada tahun 2012, dia berkolaborasi dengan merk pakaian PacSun, bersama dengan kakaknya Kendall, dan membuat lini pakaian, "Kendall & Kylie".

Pada tahun 2015, Jenner meluncurkan lini kosmetiknya sendiri bernama Kylie Cosmetics, yang mana aplikasi ini mencapai nomor 1 di iTunes App Store.

Pada tahun 2014 dan 2015, majalah Time memasukkan Jenner bersaudara kedalam daftar "The Most Influential Teens of 2014" atas pengaruh mereka terhadap remaja di media sosial.

Per 2018, dengan lebih dari 100 juta pengikut, dia merupakan salah satu dari 10 orang dengan pengikut terbanyak di Instagram.

Pada 2017, Jenner berada di daftar Forbes Celebrity 100, membuatnya menjadi orang termuda yang masuk dalam daftar tersebut.

Pada 11 April 2017, diumumkan Jenner akan membintangi seri spin-offnya sendiri, Life of Kylie, yang tayang perdana di saluran E! pada 6 Agustus 2017. .

Setelah beranjak deawasa, Kylie Jenner pun sudah dekat dengan sejumlah pria.