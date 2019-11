LIVE Liga 2 Semifinal Sriwijaya FC Vs Persita dan Persiraja Vs Persik Vidio.com LIVE Pukul 15.00 WIB

Live Liga 2 Indonesia 2019. LIVE Liga 2 Semifinal Sriwijaya FC Vs Persita dan Persiraja Vs Persik Vidio.com LIVE, Jumat (22/11/2019) mulai pukul 16.00 WIB.

LIGA 2 - Berikut jadwal semifinal Liga 2 Indonesia 2019, link live streaming serta link hasil atau live score Sriwijaya FC Vs Persita Tangerang dan Persiraja Aceh Vs Persik Kediri.

Pertandingan semifinal dihelat, Jumat (22/11/2019) mulai sore hingga malam WIB.

Sriwijaya FC Vs Persita Tangerang dipanggungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, mulai pukul 16.00 WITA atau 15.00 WIB.

Di tempat yang sama Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh, mulai pukul 20.00 WITA atau 19.00 WIB.

Sebelum ke pertandingan tersebut, berikut rekam pertandinang empat tim semifinalis Liga 2 Indonesia 2019.

Ketahui juga rekor pertemuan tim yang berlaga.

Rekam Pertandingan Sriwijaya FC Vs Persita Tangerang:

5 Laga Terakhir SRIWIJAYA FC

L2_ Persiraja Aceh Vs Sriwijaya 0 : 0

L2_ Mitra Kukar Vs Sriwijaya 1 : 1

L2_ Sriwijaya Vs Persewar Waropen 1 : 0

L2_ BaBel United Vs Sriwijaya 2 : 1

L2_ Sriwijaya Vs Blitar United 2 : 1

5 Laga Terakhir PERSITA Tangerang