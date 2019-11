Sriwijaya FC vs Persita Liga 2 - Memori Widodo C Putro, Lawan Mantan Tim dan Pulang ke Bali United

(Kompas.com/Berry Subhan Putra)

WIDODO C PUTRO - Pelatih Persita Tangerang, Widodo C Putro saat masih berseragam tim Sriwijaya FC. Laga Sriwijaya FC vs Persita di babak semifinal Liga 2 2019 akan menjadi emosional karena bakal melawan mantan tim dan dimainkan di markas Bali United yang pernah di latihnya, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (22/11/2019) mendatang.