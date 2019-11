HASIL Akhir M1 - EVOS Legends Juara Dunia Mobile Legends, Perjalanan hingga Dapat Rp 1,1 Miliar

Indonesia berhasil merengkuh gelar juara dunia Mobile Legends M1 World Championship di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (17/11/2019).

Dalam partai "All Indonesian Finals" itu, EVOS Legends sukses mengalahkan tim Esport Indonesia lainnya, Req Regum Qeon (RRQ), dengan skor tipis 4-3 di grand final best of seven (bo7).

EVOS Legends sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya comeback menjadi 4-3.

EVOS Legends dan RRQ sendiri merupakan dua perwakilan Indonesia yang berhasil melaju hingga grand final M1 World Championship.

Kedua tim berhasil mengalahkan wakil dari dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Myanmar, Brasil, Kamboja, Jepang, Thailand, Laos, Rusia, Turki, Vietnam, dan Amerika Serikat.

Kesuksean EVOS Legends dan RRQ menjadi juara 1 dan 2 juga membuktikan kekuatan Merah Putih di turnamen Mobile Legends Bang Bang (MLBB) skala dunia.

EVOS Legends dan RRQ pun berhak mendapatkan hadiah atas keberhasilan mereka dalam turnamen M1 World Championship ini.

Dilansir dari laman resmi M1 World Championship, EVOS Legends berhak mendapatkan hadiah sebesar 80.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,125 miliar.

Sementara RRQ membawa pulang uang senilai 40.000 dollar AS atau sekitar Rp 563 juta.

Adapun total hadiah M1 World Championship kali ini sebesar 250.000 dollar AS (setara Rp 3,518 miliar).