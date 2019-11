CANON Hadirkan 3 Seri Lensa RF Terbaru 2019, Lengkapi Varian Mirrorless Full-frame EOS R System

Canon melalui pt Datascrip sebagai distributor tunggal produk pencitraan digitalnya di Indonesia kembali menghadirkan jajaran lensa RF terbaru.

Kehadirannya untuk melengkapi varian lensa dari kamera mirrorless full-frame EOS R system.

Lensa premium tersebut yaitu seri L, RF15-35mm f/2.8L IS USM dan RF 24-70mm f/2.8L IS USM, serta lensa sapu jagat RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM.

Ketiga lensa tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai genre fotografi dan videografi.

Lensa tersebut didukung dengan teknologi terkini untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi.

Direktur Divisi Canon pt. Datascrip, Merry Harun mengatakan hadirnya ketiga lensa ini melengkapi jajaran lensa kamera mirrorless full frame dari Canon.

Sehingga pengguna kamera dengan sistem EOS R lebih leluasa memilih lensa sesuai dengan kebutuhan.

"Seperti halnya lensa EF, lensa RF ini juga terus berkembang dan akan terus hadir dengan berbagai varian yang didukung dengan teknologi mutakhir untuk dapat menghasilkan kualitas gambar yang luar biasa,” ujar Merry melalui press release yang diterima Tribunpontianak.co.id.

RF15-35mm f/2.8L IS USM dan RF24-70mm f/2.8L IS USM: Kesempurnaan Gambar dengan Lensa Premium Canon