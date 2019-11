Cerita HONNE Dibalik Kolaborasi dan RM BTS, Ini Alasan Pelantun 'Location Unknown' Pilih Leader BTS

Kesuksesan BTS di jagat hiburan Global juga ternyata memikat duo synthpop HONNE untuk berkolaborasi dengan para member.

HONNE berbagi cerita di balik kolaborasi mereka dengan RM BTS.

HONNE saat ini sedang dalam tur Asia "Love Me / Love Me Not".

HONNE dan RM BTS (Soompi)

Pada 14 November, HONNE mengadakan konser di Blue Square di distrik Yongsan, Seoul.

Ini adalah keempat kalinya mereka tampil di Korea.

Pada tahun 2016, mereka melakukan konser solo pertama mereka di Korea, diikuti oleh pertunjukan di Seoul Jazz Festival 2017 dan Sound City tahun lalu.

HONNE adalah duo elektronik populer dari Inggris yang terdiri dari penyanyi dan produser Andy Clutterbuck dan produser James Hatcher.

Mereka dicintai oleh banyak penggemar di seluruh dunia karena musik mereka diciptakan dengan jiwa klasik dan suara synth dan memiliki banyak lagu-lagu hit seperti "Hari 1," "Warm on a Cold Night," dan "3am."

Selama wawancara putaran di sebuah hotel di Hongdae yang diadakan pada 15 November, pelantun "Location Unknown" berbagi bagaimana mereka akhirnya bekerja dengan leader BTS.