Jadwal Hongkong Open Kamis 14 November 2019: Ahsan/Hendra Main Jam 13.00, Marcus/Kevin Malam

Indonesia menempatkan 10 wakil di babak 16 besar Hong Kong Open 2019.

Sesuai jadwal, babak 16 besar Hong Kong Open 2019 akan digelar Kamis (14/11/2019) mulai jam 13.00 atau pukul 12.00 WIB.

Wakil Indonesia pertama yang akan berlaga hari ini di Hong Kong Coliseum adalah Ruselli Hartawan.

Bermain di court dua, Ruselli Hartawan akan melawan wakil Korea Selatan, An Se Young.

Masih dari lapangan dua, wakil Indonesia lainnya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Pertandingan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi digelar setelah laga Ruselli Hartawan vs An Se Young.

Wakil Indonesia lainnya yang berlaga adalah Jonatan Christie.

Jojo bakal ditantang wakil India, Prannoy H.S di partai keempat court 2.

Sementara itu di lapangan satu, wakil Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan melawan wakil China, Huang Kai Xiang/Liu Cheng.

Pertandingan Marcus/Kevin vs Kai Xiang/Liu Cheng akan digelar sekitar jam 19.30 WIB.