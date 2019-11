Video Fancam Jungkook BTS Saat Nyanyikan 'Boy with Luv' Mendadak Viral, Kaki Seksinya Jadi Sorotan

BTS baru saja selesai menggelar konser Love Yourself: Speak Yourself The Final Tour terakhir mereka di Seoul, Korea Selatan.

Gelaran tersebut diadakan di Olympic Stadium Seoul, pada 26, 27, dan 29 Oktober 2019.

Sebuah video dari BTS SPEAK Yourself TOUR THE FINAL telah merebut hati para ARMY, dan semuanya karena Jungkook.

Video ini adalah penampilan BTS "Boy with Luv" di Stadion Jamsil di Seoul pada 27 Oktober lalu.

Apa yang seharusnya menjadi fancam, telah berubah menjadi video tentang kaki seksi Jungkook.

ARMY tidak bisa tidak memperhatikan betapa seksi dan panjangnya kaki Jungkook.

Dengan ini, video ini mengumpulkan banyak penayangan sejak diunggah.

Saat ini, video telah melampaui 1 juta tayangan.

