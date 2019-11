Inilah 5 Tafsir Mimpi Pertanda Sedang Stres, Tanpa Disadari Anda Sering Memimpikannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak yang berusaha memahami makna di balik tafsir mimpi.

Sebagian merasa jika tafsir mimpi hanyalah sebuah kebetulan saja, namun yang lain percaya jika ini merupakan pertanda adanya masalah yang dialami oleh si empunya mimpi.

Jika kamu pernah merasakan 5 tafsir mimpi berikut bisa jadi kamu sedang mengalami stres dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak orang percaya mimpi dapat mengungkapkan banyak hal tentang keadaan alam bawah sadar kita.

Entah kamu sedang stres, sedih, atau sangat gembira, emosi-emosi ini mungkin bermain dalam bentuk simbol, fantasi, atau situasi aneh dalam mimpimu.

Menurut para ahli, dilansir dari Bustle berikut adalah enam tanda dan simbol yang ada dalam mimpimu yang mengindikasikan bahwa kamu butuh waktu untuk bersantai.

1. Mimpi menyetir mobil dengan rem blong

Lauri Quinn Loewenberg , ahli analisis mimpi profesional dan penulis buku Dream on It, Unlock Your Dreams Change Your Life, menyatakan jika mimpi ini kerap dialami orang-orang yang stres.

"Mobil dalam mimpi kamu mewakili kemampuanmu untuk maju dan bergerak maju dalam hidup," katanya.

"Tidak bisa mengendalikan titik-titik mobil, menjadi kurang fokus, atau kurang percaya diri. Tidak bisa menembus berarti kamu harus menemukan cara untuk memperlambat," tambahnya.