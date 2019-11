Ada yang Berbeda dari Penampilannya, Penyanyi Dangdut Via Vallen Akui Berat Badan Naik

Ada yang berbeda dengan penampilan pedangdut Via Vallen (28) saat memenuhi undangan malam penganugerahan Indonesian Dangdut Awards 2019, Kamis (7/11/2019) malam.

Penampilan berbeda tersebut terutama terlihat pada bentuk tubuh Via Vallen.

Via Vallen yang sebelumnya terlihat kurus tersebut mendadak tampak gendutan.

Ia mengakui bahwa tubuhnya sedang tidak proporsional untuk bernyanyi di panggung.

"Berat badanku lagi naik 4 kilogram," kata Via Vallen, Jumat (8/11/2019) dini hari.

Saat itu Via Vallen tidak hanya menjadi pengisi acara Indonesian Dangdut Awards 2019, tetapi juga mendapatkan dua penghargaan sekaligus di ajang tersebut.



Via Vallen berhasil meraih penghargaan kategori Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler dan Lagu Dangdut Terpopuler di Indonesian Dangdut Awards.



Berat tubuh pemilik nama lengkap Maulidia Octavia itu naik seiring nafsu makannya yang terus bertambah ketika berlibur ke Bangkok, Thailand, bersama keluarga.



"Biasa, kalau aku liburan makannya nggak ada aturannya. Suka nyobain menu-menu baru," ucap Via Vallen di Studio Emtek, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.



Pelantun Sayang, Meraih Bintang, dan Selow itu awalnya kaget badannya melar setelah pulang berlibur selama lima hari ke Bangkok.