BTS Raih Banyak Kemenangan di MTV EMA 2019, Ungguli Ariana Grande hingga Ed Sheeran

BTS telah memenangkan banyak penghargaan di EMA MTV 2019!

Acara penghargaan diadakan di Seville, Spanyol,Minggu 3 November 2019.

Sebelumnya diumumkan bahwa MTV Euro Music Awards menominasikan BTS dalam tiga kategori: Best Collaboration, Best Live, and Biggest Fans

Mereka berhasil memenangkan dua dari tiga kategori diantaranya Best Live and Best Fans.

BTS melawan nama-nama besar di industri seperti Ariana Grande, Ed Sheeran, P! Nk, dan Travis Scott untuk Best Live, mengalahkan semuanya.

Mereka juga memenangkan kategori Biggest Fan untuk tahun kedua berturut-turut, setelah menang melawan Ariana Grande, Billie Eilish, Shawn Mendes, dan Taylor Swift.

Selain itu, BTS bukan satu-satunya grup Korea yang memenangkan penghargaan di MTV EMA.

Grup pendatang baru ATEEZ memenangkan Best Korean Act melawan ITZY, AB6IX, CIX, dan IZ * ONE.