Keluarga Ungkap Kondisi Terkini Dylan Carr Pasca Koma! Sang Ayah, Terrence Carr Sempat Pasrah 

Kecelakaan lalu lintas di ruas Tol JORR KM36 arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, yang melibatkan pesinetron Dylan Carr, Kamis (31/10/2019). bagian depan mobil masuk kolong truk. (@jktinfo)

"Hari ini, dia (Dylan) sudah lebih baik. Ia sudah tidak koma dan sekarang sudah bisa berbicara. Ia sudah bisa bicara pada kami dan mengubah posisi tubuh," ujar Terrence Carr.

Diberitakan sebelumnya, Kecelakaan yang diketahui diunggah di akun media sosial Instagram @jktinfo tersebut terjadi pada Kamis (31/10/2019) pagi.

"Kecelakaan antara mobil dan truk, kepala mobil masuk ke kolong truk," tulis akun @jktinfo.

Dari kolom komentar diketahui, pengemudi mobil putih yang ringsek dan rusak parah di bagian depannya itu adalah Dylan Carr.

"Informasinya yang mengendarai mobil putih itu pemain sinetron Anak Langit yang menjadi Rimba," tulis akun @noey_bumbellbee, Kamis malam.

Banyak warganet yang kemudian mendoakan keselamatan bintang sinetron kelahiran Tanjung Pandan, Belitung, 8 Januari 1995.

Dylan Carr dan Ayahnya Terrence Carr (Instagram/dylancarr8/terryacarr)

Sudah Bisa Berbicara

Ayah Dylan Carr, Terrence Carr mengungkapkan kalau kondisi sang anak sudah membaik, setelah kejadian kecelakaan mobilnya yang berwarna putih itu menabrak bagian belakang truk di Tol JORR Cikunir.

"Hari ini, dia sudah lebih baik. Ia sudah tidak koma dan sekarang sudah bisa berbicara," kata Terrence Carr yang ditemui di Rumah Sakit Columbia Asia Pulomas, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2019).

Terrence menambahkan bahwa Dylan Carr juga sudah bisa menggerakan sebagian tubuhnya saat keluarga mengajaknya berkomunikasi.

"Ia (Dylan) sudah bisa bicara pada kami dan mengubah posisi tubuh,” ucapnya.

Selain itu, sang ayah hanya menjelaskan kalau pandangan mata Dylan masih sedikit kabur lantaran mengalami pembengkakan dibagian kepala karena benturan yang sangat keras.

"Iya, matanya masih blurr. Karena kalau di lihat, kedua mata Dylan bengkak parah. Artinya, ia tidak bisa membuka matanya sepenuhnya. Tapi dokter mengatakan, matanya baik-baik saja," ujar Terrence Carr.

Terrence Carr, ayah Dylan Carr yang ditemui di Rumah Sakit Columbia Asia Pulomas, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2019).

Diberitakan sebelumnya, Kecelakaan yang diketahui diunggah di akun media sosial Instagram @jktinfo tersebut terjadi pada Kamis (31/10/2019) pagi.

"Kecelakaan antara mobil dan truk, kepala mobil masuk ke kolong truk," tulis akun @jktinfo.

Dari kolom komentar diketahui, pengemudi mobil putih yang ringsek dan rusak parah di bagian depannya itu adalah Dylan Carr.

"Informasinya yang mengendarai mobil putih itu pemain sinetron Anak Langit yang menjadi Rimba," tulis akun @noey_bumbellbee, Kamis malam.

Banyak warganet yang kemudian mendoakan keselamatan bintang sinetron kelahiran Tanjung Pandan, Belitung, 8 Januari 1995.

Dari foto-foto yang beredar diketahui, Dylan Carr terlihat pingsan sesaat setelah kecelakaan itu terjadi. Saat itu Dylan Carr sedang dibawa menuju rumah sakit.

Curhat Rekan Semobil Eks Hana Saraswati Ungkap Penyebab Kecelakaan Tragis

Pesinetron Dylan Carr hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif pasca kecelakaan parah yang dialaminya.

Dylan Carr mengalami kecelakaan parah pada Kamis pagi 31 Oktober 2019.

Mobil HR-V putih yang kendarai menabrak bagian belakang sebuah truk hingga tersangkut dan terseret sejauh 500 meter.

Dalam foto yang banyak beredar, mobil putih Dylan Carr rusak parah hinggga bagian depan mobil hancur.

Mantan Kekasih Hana Saraswati ini mengalami luka yang cukup parah di kepala hingga harus menjalani perawatan serius di rumah sakit.

Kondisi mobil Dylan Carr (Instagram)

Setelah menabrak truk, teman dekat Angela Gilsha itu sempat terseret sejauh 500 meter sebelum akhirnya tak sadarkan diri.

Saat ini Dylan pun masih mendapatkan perawatan intensif karena luka yang cukup parah.

Sang ayah, Terrence Carr, mengatakan ada sebagian tengkorak Dylan yang harus diangkat karena ada pembengkakan otak.

Tengkorak tersebut akan diganti saat pembengkakan tersebut turun.

Dylan bahkan harus dibuat koma agar kondisinya tenang.

"Dylan is in shallow induced coma to keep him in a calm condition (Dylan dalam keadaan induced coma/ dibuat koma untuk membuatnya dalam kondisi tenang)," ungkap Terrence di akun Instagram-nya, Jumat (1/11/2019).

Mengapa sampai terjadi kecelakaan dan Dylan Carr terluka paling parah?

Belakangan diketahui jika Dylan berkendara bersama dua rekan artis lainnya.

Di dalam mobil HR-V tersebut juga terdapat pesinetron Angie Miracle dan Aldy Dava.

Angie dan Dava nampaknya lebih beruntung daripada Dylan.

Mereka hanya mengalami luka lebam karena duduk di kursi belakang saat kecelakaan terjadi.

Meski begitu, Angie dan Dava terpukul dengan musibah ini.

Apalagi mereka melihat Dylan mengalami luka cukup serius.

Melalui Instagram @angiemiraclee, Angie mengunggah curhatannya tentang musibah itu.

Angie mengunggah foto terakhir ketiganya sebelum mereka mengalami kecelakaan.

Dalam foto itu, mereka kompak tertawa.

"this pic can tell you how much we love each other, foto terakhir sebelum kita kena musibah

GWRS, loves minta doanya," tulis Angie.

Dylan Carr, Angie Miracle, Aldy Dava (TribunStyle.com / Instagram @angiemiraclee)

Angie menganggap bahwa kecelakaan terjadi sebagai teguran untuk mereka.

"Gua tau babang kuat, pasti bisa nglewatin ini.

Gua tau ada alesan kenapa kita dapet musibah kaya gini, ini teguran buat kita.

Dan gua tau ada alesan juga kenapa dari kita bertiga, lo yg dipilih Tuhan untuk dapetin kondisi yg jauh lebih parah.

Gue sama Dava disini buat lo, semuanya ada buat lo," tulis Angie.

Lebih lanjut, Angie mengaku dirinya dan Dava akan terus berada di sisi Dylan.

Instastory Angie Miracle (TribunStyle.com/ Instagram @angiemiraclee)

Sehari setelah dirawat, Dylan dikabarkan telah sadar.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh ayah Dylan, Terrence Carr melalui Instagram Story pada Jumat sore (1/11/2019)

"Berita baik, Dylan sudah sadar dan berbicara dengan kami. Namun, ia agak bingung dan lupa pada kejadian kecelakaan yang terjadi. Ini adalah perubahan yang baik," ungkap Terrence.

Meski telah siuman, Dylan mengaku tidak mengingat bagaimana kronologi kecelakaan yang ia alami.

Sebelumnya, ayah Dylan Carr, Terrence Carr sempat mengungkapkan kondisi Dylan setelah dilarikan ke rumah sakit.

Terrence Carr menyebut bahwa Dylan mengalami pembengkakan pada otaknya.

Hal itu membuatnya harus menjalani operasi dengan mengangkat sebagian tulang tengkoraknya.

"Selama operasi ada potongan tengkorak yang cukup besar di daerah kepala harus diangkat karena ada pembengkakan otak dan akan diganti ketika pembengkakan tersebut turun," ujar Terrence Carr melalui Instagram Story @terryacarr.

Selang beberapa jam kemudian, Terrence Carr kembali membeberkan kondisi terkini anaknya.

Kondisi Dylan Carr disebut semakin membaik.

Sang ayah juga telah bertemu dengan dokter yang menangani Dylan untuk membicarakan kondisinya.

"Kami baru saja berbicara dengan dokter. Ia merasa senang dengan perkembangan Dylan dan percaya, ia bisa segera sembuh. Tentu perlu waktu, tapi hal itu adalah wajar," tulis Terrence Carr seperti dikutip dari Instagram Story pada Jumat (1/11/2019).

Tak hanya itu saja, Terrence pun membeberkan bahwa kondisi Dylan sudah mulai sadar.

Pemain sinetron itu juga telah bisa merespon dengan baik.

Sang ayah mengungkapkan bahwa reaksinya kini tampak lebih baik saat diajak berkomunikasi.

"Dylan sudah mulai sadar dan bisa memberi respons yang positif. Saat kami coba berkomunikasi, reaksinya sudah lebih baik dari kemarin,"

Meskipun demikian, Dylan disebut masih bingung dan tak begitu mengingat kronologi kecelakaan.

"Berita baiknya, ia sudah sadar dan berbicara dengan kami. Namun, ia agak bingung dan tak ingat pada kejadian kecelakaan yang terjadi. Perubahan yang menakjubkan dari kemarin," pungkasnya.

Kondisi Terkini Dylan Carr Setelah Koma,Tempurung Otak Diangkat, Bisa Bicara Tapi Mata Masih Bengkak

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kondisi Terkini Dylan Carr Setelah Koma,Tempurung Otak Diangkat, Bisa Bicara Tapi Mata Masih Bengkak.