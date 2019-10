Polresta Pontianak Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ribuan Minuman Beralkohol



PONTIANAK - Polresta Pontianak berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan minuman beralkohol (minol) dari berbagai merk.

Kapolresta Pontianak AKBP Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil dari informasi dari masyarakat kepada Polsek KP3L yang kemudian dilakukan penyelidikan bersama Sat Reskrim Polresta Pontianak.

Hal itu diungkapkan Ade Ary saat memimpin press rilis yang menghadirkan langsung tersangka dari penanggung jawab ribuan botol minol, di aula Mapolresta Pontianak, Kamis (31/10/2019).

Dan dihadiri oleh perwakilan Walikota Pontianak, serta Dandim BS 1207.

Ade Ary mengatakan, pengungkapan kasus tersebut terjadi dini hari pada Kamis 24 Oktober.

Lalu bahwa pihaknya menerima informasi tentang akan ada pengiriman berbagai minol diduga tidak dilengkapi dokumen.

"Ribuan minol ini hendak dikirim ke Semarang melalui pelabuhan Dwikora Pontianak. Anggota menangkap sebuah truck yang diduga membawa ribuan boyol minol tepatnya di Jl. Arteri Supadio (Ayani 2), dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan ratusan kotak yang didalamnya berisi minol," ungkap Ade Ary.

Kapolresta menjelaskan, saat diperiksa sang supir truck yang membawa muatan minol tersebut tidak bisa menujukkan dokumen resmi tentang muatan, dan hanya bisa menunjukkan surat-surat berkendara.

Dari penangkapan tersebut, kemudian angggota melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dan menemukan penanggung jawab atas ribuan botol minol dari berbagai merk yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan inisial RIW alias B (38).

Tersangka RIW merupakan warga Surabaya, dan ia mengaku baru sekali melakukan pengiriman minol tersebut dengan tujuan Semarang melalui kapal.

Adapun minuman beralkohol yang saat ini menjadi barang bukti berjumlah 173 Koli, dengan dikemas dalam 347 kotak, dan terdiri dari 4111 botol.

Selain minol tersebut, adapun barang bukti lainnya berupa, satu unit dump truck bernonpol KB 8921 AD beserta STNK, uang tunai sebesar Rp. 400 Ribu, dan satu lembar nota angkutan.

Kapolresta Ade Ary menegaskan, terhadap tersangka akan dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 106 Undang Undang RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan Sub. Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat 1 Undang-Undang RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan Sub. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (*)

