Eks Pelatih Liga 2 PSIM Aji Santoso Tertarik Latih Persebaya Pasca Ditinggal Mundur Wolfgang Pikal

Mantan pelatih PSIM Yogyakarta, Aji Santoso, buka suara terkait rumor dirinya menjadi pelatih Persebaya Surabaya menggantikan Wolfgang Pikal.

Wolfgang Pikal mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi pelatih Persebaya Surabaya dalam video yang diunggah melalui akun Instagram dan Twitter resmi klub.

Dalam video berdurasi 50 detik tersebut Pikal mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak manajemen dan para pemain Persebaya yang telah bekerja sama dengannya selama kurang lebih satu bulan.

”Saya mau bilang terima kasih untuk Persebaya, saya mau bilang terima kasih untuk manajemen Persebaya dan pemain Persebaya,” ujar Wolfgang Pikal seperti yang dikutip BolaSport.com dalam video itu.

”Hari ini, 30 Oktober 2019, saya mundur sebagai pelatih kepala Persebaya. Ini memang menjadi tanggung jawab pekerjaan sebagai head coach. Ini risiko dari pekerjaan dari pelatih,” tuturnya.

Pelatih asal Austria tersebut juga mendoakan supaya Ruben Sanadi dkk bisa meraih hasil yang lebih baik di masa depan.

”Saya juga mau bilang ke depan Persebaya bisa maju lagi, bangkit lagi, dan berprestasi lagi,” tutur Pikal.

”Sebab, klub ini luar biasa dan manajemennya luar biasa. All the best untuk Persebaya,” ucapnya menambahkan.

Pasca-kepergian Pikal, beredar rumor eks juru taktik PSIM Yogyakarta, Aji Santoso, akan menggantikan posisi Pikal di kursi pelatih.