Pelatih Persebaya Surabaya Wolfgang Pikal Mundur Setelah Kalah Lawan PSS Sleman 

Wolfgang Pikal menyatakan mundur dari kursi pelatih Persebaya Surabaya, Rabu 30 Oktober 2019.

Mundurnya Wolfgang Pikal dari posisi pelatih Persebaya Surabaya, hanya sehari setelah Persebaya kalah melawan PSS Sleman.

Melalui akun Twitter resmi Persebaya, video pernyataan mundur Wolfgang Pikal diunggah hari ini pada pukul 14.50 WIB.

”Saya mau bilang terima kasih untuk Persebaya, saya mau bilang terima kasih untuk manajemen Persebaya dan pemain Persebaya,” ujar Wolfgang Pikal seperti yang dikutip BolaSport.com dalam video itu.

”Hari ini, 30 Oktober 2019, saya mundur sebagai pelatih kepala Persebaya.”

”Ini memang menjadi tanggung jawab pekerjaan sebagai head coach. Ini risiko dari pekerjaan dari pelatih,” tuturnya.

Pikal juga mengatakan, dia berharap Persebaya memiliki hal baik ke depan sepeninggalnya.

”Saya juga mau bilang ke depan Persebaya bisa maju lagi, bangkit lagi, dan berprestasi lagi,” tutur Pikal.

”Sebab, klub ini luar biasa dan manajemennya luar biasa. All the best untuk Persebaya,” ucapnya menambahkan.