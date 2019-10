Ayu Ting Ting Sindir Ivan Gunawan Tak Kunjung Melamar, Ayu Direbutkan 2 Artis Tampan Ini

Ayu Ting Ting Sindir Ivan Gunawan yang Tak Kunjung Melamarnya, Ruben Onsu Skakmat Ivan

Beberapa hari lalu video Nikita Mirzani dilamar oleh kekasih bulenya beredar di media sosial.

Pasalnya keduanya baru saja menjalin hubungan selama tiga bulan terhitung sejak Nikita Bertemu Bet di Paris.

Bahkan video lamaran itu pun ditonton oleh teman sesama selebriti seperti Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, dan Ivan Gunawan.

Saat memandu sebuah program acara televisi, Ayu Ting Ting yang melihat video itu memberikan reaksinya.

Bahkan Ivan Gunawan pun jadi ikutan berkomentar.

Semua bermula dari Wendy Cagur yang meminta kru untuk memutar video saat Nikita dilamar.



"Ini ada berita Nikita Mirzani dilamar pacar bulenya," ucap Wendy Cagur, dikutip dari YouTube Trans TV Official.

Pada video itu terlihat Bet dan Nikita Mirzani sedang duduk di sofa dan Bet memegang tangan Nyai.



Lalu pacar bulenya itu berlutut sambil membuka kotak yang berisi cincin untuk Nikita Mirzani.

"Would you like to make me be a happier man in the world and marry me Nikita Mirzani," ucap Betsalel seraya menatap ibu tiga anak itu.